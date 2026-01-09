Perché tutti gli Spid sono destinati a diventare a pagamento
Negli ultimi anni, sempre più provider di servizi di identità digitale, come Poste, hanno introdotto costi per l'utilizzo dello Spid. La riduzione dei finanziamenti pubblici e la crescita dell'uso della CIE stanno contribuendo a questa evoluzione. In questo contesto, si analizzano le ragioni del passaggio da gratuito a a pagamento e le possibili implicazioni per gli utenti e il sistema di sicurezza digitale in Italia.
Dopo Aruba e InfoCert, anche Poste, ha trasformato lo Spid in un servizio a pagamento. Tra tagli ai fondi pubblici e l'ascesa della CIE, ecco perché il sistema è in crisi e quali sono le prospettive per il futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Quali sono gli Spid rimasti gratuiti dopo che quello di Poste è diventato a pagamento
Leggi anche: Quali sono gli Spid ancora gratuiti dopo che Poste Italiane l’ha reso a pagamento
Perché tutti gli Spid sono destinati a diventare a pagamento - Dopo anni di utilizzo gratuito, diversi provider hanno annunciato l’introduzione di un canone annuale per il rinnovo e la gestione delle credenziali. fanpage.it
Spid a pagamento o Cie, le differenze e i costi: quale conviene davvero - Tra Spid di Poste a pagamento e Cie gratis nel tempo, cambia la scelta sull’identità digitale. quifinanza.it
SPID Poste diventa a pagamento dal 2026: arriva un canone annuo. Quanto costa davvero e cosa sapere - SPID PosteID diventa a pagamento dal 2026: vediamo quanto costa, chi deve pagare, chi è esente e come funziona il rinnovo. msn.com
Adani: “Il Var Credevo, in buona fede, che un tale supporto potesse migliorare tutti quanti. Arriva una cosa giusta, che ti dà più tempo per guardare e approfondire e che ti consente di migliorare. Invece no. Questa cosa è entrata nella cultura italiana, perché è x.com
Lo ripetiamo perché lo sappiano tutti: C3 Aircross = fino a 7 sedili (sì, 7!) #CitroënC3Aircross - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.