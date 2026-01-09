Perché tutti gli Spid sono destinati a diventare a pagamento

Negli ultimi anni, sempre più provider di servizi di identità digitale, come Poste, hanno introdotto costi per l'utilizzo dello Spid. La riduzione dei finanziamenti pubblici e la crescita dell'uso della CIE stanno contribuendo a questa evoluzione. In questo contesto, si analizzano le ragioni del passaggio da gratuito a a pagamento e le possibili implicazioni per gli utenti e il sistema di sicurezza digitale in Italia.

Dopo Aruba e InfoCert, anche Poste, ha trasformato lo Spid in un servizio a pagamento. Tra tagli ai fondi pubblici e l'ascesa della CIE, ecco perché il sistema è in crisi e quali sono le prospettive per il futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

