Quali sono gli Spid ancora gratuiti dopo che Poste Italiane l’ha reso a pagamento

Dopo la decisione di Poste Italiane di introdurre costi per l’accesso allo Spid, alcuni provider continuano a offrire il servizio gratuitamente. Questo permette agli utenti di mantenere l’identità digitale senza costi aggiuntivi, anche in un contesto di servizi a pagamento. Di seguito, una panoramica delle soluzioni ancora disponibili senza spese, utili per chi desidera ottenere o rinnovare il proprio Spid senza costi.

Nonostante lo Spid sia diventato a pagamento per milioni di utenti, esistono ancora provider che permettono di ottenere l’identità digitale gratis. La svolta è arrivata con Poste Italiane, che dal primo gennaio 2026 ha introdotto un costo annuale di 6 euro, segnando la fine della lunga stagione di gratuità del servizio più diffuso in Italia. Una decisione che ha accelerato un cambiamento già in corso. Sempre più gestori, infatti, stanno abbandonando il modello gratuito, mentre solo una parte dei provider continua a offrire lo Spid senza spese. Negli ultimi mesi anche operatori privati come Aruba, InfoCert e Register. 🔗 Leggi su Open.online

