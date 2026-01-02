Quali sono gli Spid rimasti gratuiti dopo che quello di Poste è diventato a pagamento

Dopo la trasformazione dello Spid di Poste Italiane in servizio a pagamento, diverse alternative gratuite rimangono disponibili. Alcuni provider offrono ancora servizi di identificazione digitale senza costi, consentendo agli utenti di ottenere lo Spid attraverso metodi come l’identificazione via webcam, firma digitale o presso gli uffici abilitati. È importante confrontare le opzioni offerte per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, mantenendo comunque la possibilità di ottenere gratuitamente lo Spid.

Lo Spid di Poste italiane diventa a pagamento. Quanto costa, come pagare e chi è escluso: le informazioni utili - Finora il servizio di identità digitale era stato totalmente gratuito, ma con l’arrivo del nuovo anno la regola è cambiata. ilfattoquotidiano.it

SCOPRI LA CITTADINANZA DIGITALE SPID, CIE e CNS: cosa sono, a cosa servono e come utilizzarli al meglio. Un incontro pensato per aiutarti a comprendere e usare gli strumenti digitali indispensabili per accedere ai servizi online della Pubblica Amministr - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.