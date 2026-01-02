Quali sono gli Spid rimasti gratuiti dopo che quello di Poste è diventato a pagamento
Dopo la trasformazione dello Spid di Poste Italiane in servizio a pagamento, diverse alternative gratuite rimangono disponibili. Alcuni provider offrono ancora servizi di identificazione digitale senza costi, consentendo agli utenti di ottenere lo Spid attraverso metodi come l’identificazione via webcam, firma digitale o presso gli uffici abilitati. È importante confrontare le opzioni offerte per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, mantenendo comunque la possibilità di ottenere gratuitamente lo Spid.
Mentre Poste Italiane ha deciso di introdurre il pagamento di una quota annuale per chi richiede lo Spid, altri provider forniscono ancora soluzioni gratuite per diverse modalità di identificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
