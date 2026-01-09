Per la festa di compleanno fuochi d' artificio e petardi in strada tra auto e passanti | denunciato

A San Giuliano Milanese, un uomo di 50 anni è stato denunciato per aver acceso e fatto esplodere petardi in strada durante una festa di compleanno, creando situazioni di pericolo tra auto e passanti. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno intervenuto per garantire la sicurezza pubblica. L’incidente evidenzia i rischi associati a comportamenti irresponsabili durante eventi festivi.

Un compleanno festeggiato "col botto". Letteralmente. A San Giuliano Milanese, comune dell'hinterland del capoluogo lombardo, un uomo di 50 anni è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale e immortalato nelle immagini.

Un cinquantenne di San Giuliano Milanese "accende" la Via Emilia per il suo compleanno: fuochi d'artificio in pieno centro alle 18.

