Pd Caserta chiuso il tesseramento 2025 | verso il congresso senza l' ex segretario provinciale

Si è concluso il tesseramento 2025 del Pd Caserta, segnando un passo importante verso il congresso e la scelta del nuovo segretario. Dopo più di due anni di commissariamento, il partito si appresta a rilanciare il proprio percorso politico, con l’attenzione rivolta alle prossime sfide e alle dinamiche interne.

Si è chiuso ieri il tesseramento 2025 del Partito Democratico provinciale di Caserta, passaggio decisivo che apre la strada al congresso e all'elezione del nuovo segretario dopo oltre due anni di commissariamento. Un appuntamento politico di rilievo per la federazione casertana, che però si.

