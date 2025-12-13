Pd Caserta chiuso il tesseramento 2025 | verso il congresso senza l' ex segretario provinciale

Si è concluso il tesseramento 2025 del Pd Caserta, segnando un passo importante verso il congresso e la scelta del nuovo segretario. Dopo più di due anni di commissariamento, il partito si appresta a rilanciare il proprio percorso politico, con l’attenzione rivolta alle prossime sfide e alle dinamiche interne.

