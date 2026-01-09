Pazzo meteo l’ora del grande freddo Gelate record in Emilia-Romagna

Nelle ultime ore, l’Emilia-Romagna ha registrato temperature estremamente basse, con gelate record che hanno raggiunto i -10°C e oltre. Questo brusco abbassamento delle temperature ha evidenziato un episodio di grande freddo, con impatti significativi sul territorio. Di seguito, i dettagli e le analisi di questa ondata di freddo, con approfondimenti sul fenomeno atmosferico che l’ha causata.

di Alessandro Caporaletti BOLOGNA Pierluigi Randi, meteorologo, presidente Ampro (associazione meteo professionisti), l'altra notte in Emilia-Romagna il termometro è sceso a meno dieci e più. Ma è normale? "Non possiamo definirlo evento estremo, ma sicuramente molto importante, perché non succedeva da un po' di tempo. A gennaio abbiamo avuto temperature simili nel 2002, l'anno dopo e nel 2006. Ma non sono record. A gennaio del 1985 tra Bolognese e Modenese le temperature si spinsero fino a meno 20 o 23, addirittura meno 24 nella pianura ravennate". D'accordo, ma perché fa così freddo in questi giorni? Da cosa dipende? "Semplice, dalla discesa di aria fredda dalla Scandinavia il 6 gennaio, martedì.

