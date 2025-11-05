Bologna, 5 novembre 2025 – Domani e dopodomani, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, il risveglio nelle zone pianeggianti della regione sarà nebbioso. È infatti prevista la presenza di foschie dense e banchi di nebbia sia in pianura e che lungo la fascia costiera. Saranno poi in parziale dissolvimento nel corso della mattinata e in possibile nuova formazione nella notte. D’altronde è novembre, il mese nebbioso per eccellenza: in molte zone e città del nostro territorio la prima nebbia si è registrata proprio all’inizio di questa prima settimana del mese. Inoltre, sempre “domani al risveglio saranno possibili le prime gelate sulle pianure dell'Emilia occidentale”, avvisa MeteoRoby, con “temperature minime previste tra +2+7°C, possibili valori tra +0+1°C sulle prime pianure, lungo la via Emilia, dal Piacentino al Reggiano”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nebbia e temperature in calo in Emilia-Romagna, prime gelate? Le previsioni meteo