Pavlovic i calci al dischetto prima del rigore sbagliato da Stanciu in Milan-Genoa

Durante il match tra Milan e Genoa, Strahinja Pavlovic ha eseguito un movimento sul dischetto del rigore prima del tiro di Nicolae Stanciu, che ha poi sbagliato il penalty in pieno recupero. Questo episodio ha attirato l’attenzione sui social e tra gli appassionati, sollevando interrogativi sul suo significato e sulle eventuali implicazioni tattiche.

Il 'trucco' di Strahinja Pavlovic sul dischetto del rigore, prima del penalty in pieno recupero fallito da Nicolae Stanciu e che sarebbe costato la sconfitta casalinga al Milan, sta facendo il giro del web. Il difensore rossonero calpesta, come si vede in un video diventato virale, più volte la zolla del dischetto. Di lì a poco, il genoano spedirà il pallone in tribuna. Un rigore che ha fatto molto discutere e che sarebbe potuto costare un'amara sconfitta agli uomini di Allegri, che avevano appena riacciuffato un match che sembrava perso, con il gol di Leao al 92?. Ma al 95? ecco il penalty concesso ai rossoblu dall'arbitro Mariani per un fallo di Bartesaghi su Ellertson.

