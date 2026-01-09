Milan Genoa Pavlovic come Maspero | il trucco del dischetto condanna Stanciu! Il retroscena sul rigore sbagliato – VIDEO

Da calcionews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Milan e Genoa, un episodio ha attirato l’attenzione: il gesto di Pavlovic, simile a quello di Maspero in passato, prima di calciare un rigore. Il video che mostra il momento ha fatto discutere, evidenziando come certi dettagli possano influire sull’esito della partita. Un episodio che ricorda come, nel calcio, anche le piccole strategie possano avere un grande impatto.

Milan Genoa, Pavlovic come Maspero: il trucco del dischetto condanna Stanciu! Immortalando il gesto del difensore prima del rigore – VIDEO La storia del calcio italiano, talvolta, si ripete in modo beffardo e circolare. Come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la convulsa sfida di San Siro ha riportato la memoria degli appassionati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

