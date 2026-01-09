VIDEO | Milan-Genoa | Stanciu come Salas la ' buca' di Pavlovic e il rigore sbagliato

Nel match tra Milan e Genoa, terminato 1-1, il risultato rispecchia una partita equilibrata. Il Genoa si era portato in vantaggio con Colombo, ma il Milan ha trovato il pareggio nel finale con Leao. Tra momenti di qualità come la prestazione di Stanciu e alcune imprecisioni come la 'buca' di Pavlovic e il rigore sbagliato, la sfida ha mostrato tutti gli aspetti di un incontro combattuto e intenso.

Milan-Genoa termina 1-1, un pareggio beffa per il Grifone, in vantaggio con Colombo e raggiunto solo nel finale da Leao. La squadra di De Rossi poi spreca al 99' il rigore del possibile 2-1 con Stanciu che calcia alle stelle e conferma la maledizione dal dischetto di quest'anno, terzo errore su. Milan, Pavlovic rovina dischetto del rigore prima dell'errore di Stanciu. VIDEO - Pavlovic, poco prima del rigore sbagliato da Stanciu, si è posizionato sul dischetto e ha cercato di rovinare la zona passando vigorosamente i piedi più volte sul punto di battuta.

