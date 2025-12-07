Regione pieno per il Partito Democratico | tre nomi nei ruoli chiave

Tempo di lettura: 2 minuti Pare che in Regione sia iniziata una sorta di Tombola di Totò, quella in cui ad ogni estrazione qualcuno urla “nominato!” prima ancora che il numero si fermi sul cartellone. L’era Fico non è ancora cominciata, l’appuntamento è fissato per martedì, ma le caselle che contano sembrano già parlare un linguaggio chiarissimo: quello del Partito Democratico che, senza troppi imbarazzi, continua a fare il pieno. Le voci si rincorrono e diventano sempre più rumorose, quasi sfacciate: Mario Casillo verso la vicepresidenza, Enzo Cuomo pronto a un ruolo strategico in giunta, Maurizio Petracca in pole per la presidenza del Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

