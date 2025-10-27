Papa Leone XIV riceve Orban in Vaticano | focus su guerra in Ucraina

Il conflitto in Ucraina, l’Europa e la situazione in Medioriente. Questi i principali temi al centro della visita del premier ungherese Viktor Orban in Vaticano. Orban è stato ricevuto prima da Papa Leone XIV, poi ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. “Nel corso del cordiale colloquio in Segreteria di Stato – si legge in una nota diffusa dalla sala stampa della Santa Sede – sono state sottolineate le solide relazioni bilaterali e l’apprezzamento per l’impegno della Chiesa cattolica nel promuovere lo sviluppo sociale e il benessere della comunità ungherese, con particolare attenzione al ruolo della famiglia, alla formazione e al futuro dei giovani, nonché all’importanza della tutela delle comunità cristiane più vulnerabili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

