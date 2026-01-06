Una Chiesa in fase di ascolto e riflessione si prepara al primo Concistoro straordinario sotto Papa Leone, in un momento di particolare complessità. L’incontro, che si svolgerà in due giornate con tre sessioni, si concentrerà su temi fondamentali, tra cui la liturgia, per affrontare le sfide attuali e cercare una maggiore unità e serenità nel cammino ecclesiale.

Non sono tempi ordinari. Papa Leone chiude il Giubileo ed è già tempo di occuparsi del primo Concistoro straordinario, cioè l’incontro del papa con tutto il collegio cardinalizio per discutere dei grandi tempi presenti, nel corso di due giornate articolate in tre sessioni, con agenda aperta ma con la scelta di dedicare attenzione certamente alla questione della liturgia. È come dire che la Chiesa cerca la sua pace interna, visto che il confronto sulla liturgia, sul diritto rivendicato dai tradizionalisti di seguire il rito tridentino, la vecchia messa in latino, è ormai questione tanto antica quanto esplosiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una Chiesa in cerca della sua pace. Verso il Concistoro straordinario di Papa Leone

Leggi anche: Papa Leone «convoca un Concistoro straordinario: le date per il 7 e 8 gennaio»

Leggi anche: Papa Leone XIV prepara un Concistoro straordinario per gennaio 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Anche nel 2026 la Chiesa di Verona per la pace; Ambongo: la pace in Africa dipende da noi africani; Giornata Mondiale della Pace 2026; In Cattedrale a Lodi la preghiera per la pace.

Il discorso integrale di Papa Leone XIV: “Sia una Chiesa che cerca sempre la pace, vicina a chi soffre” - «Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. ilsecoloxix.it

“Pace, pace, pace…”: il primo discorso di Papa Leone XIV verte su un punto fondamentale - Il primo discorso integrale di Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV: la parola pace è detta 10 volte (getty images) Papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense, lancia dal Vaticano un appello ... alfemminile.com

Pace nella Chiesa e nel mondo. Il primo Natale di Leone XIV - Molto teologica e "poetica" l'omelia della notte, il riferimento alle tende di Gaza in quella ... ilfoglio.it