Palawan barca affonda durante un’escursione | nove turiste milanesi alla deriva per 45 minuti
Durante un’escursione tra coralli e tartarughe nelle Filippine, la barca su cui viaggiavano nove turiste milanesi è affondata, lasciandole in mare aperto. Le donne sono state alla deriva per circa 45 minuti prima di essere soccorse. Un episodio che evidenzia l’importanza della sicurezza e delle precauzioni durante le escursioni marittime in zone di mare aperto.
Un’escursione in mare tra coralli e tartarughe si è trasformata in un incubo per nove turiste milanesi in vacanza nelle Filippine. La barca su cui viaggiavano è affondata improvvisamente al largo dell’isola di Palawan, lasciandole in balia delle onde per circa 45 minuti. Quella che doveva essere una giornata di relax a Peña Plata ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L’imbarcazione è colata a picco in pochi istanti e il capitano si è aggrappato all’unico tettuccio rimasto a galla. Le nove donne, rimaste senza alcun supporto, hanno potuto contare solo sul sangue freddo e sull’ingegno. Indossati i giubbotti di salvataggio, le turiste hanno improvvisato legami di fortuna utilizzando corde, tavole di legno e salvagenti, cercando di restare unite e di non essere disperse dalla corrente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
