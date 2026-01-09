Filippine affonda barca | salve nove turiste italiane

Il 8 gennaio, alle 15.30 locali, una barca con nove turiste italiane è affondata presso l’isola di Palawan, Port Burton, nelle Filippine. L’incidente ha coinvolto turisti in visita nella zona, senza ancora dettagli sulle cause o sulle eventuali conseguenze. La vicenda è in fase di approfondimento da parte delle autorità locali e delle rappresentanze italiane presenti nella regione.

(Adnkronos) – Una barca con nove turiste italiane è affondata ieri, giovedì 8 gennaio, alle 15.30 (ore locali), nell'isola di Palawan, Port Burton, nelle Filippine. Per fortuna tutte le passeggere sono riuscite a mettersi in salvo dopo essere rimaste in alto mare, in balia delle onde, per 45 minuti. "Dopo essersi legate una all'altra, sono riuscite . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Barca affonda con nove turiste italiane: "Il capitano non ha chiamato i soccorsi" Leggi anche: Barca affonda con nove turiste italiane, tra loro anche l'avvocata Giovanna Fantini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Affonda barca nelle Filippine, salve nove turiste italiane - Tragedia sfiorata sull'isola di Palawan, nelle Filippine, dove ieri è affondata una barca con a bordo nove turiste italiane, rimaste in mare per quasi un'ora ma illese. ansa.it

