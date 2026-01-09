Barca affonda con nove turiste italiane | Il capitano non ha chiamato i soccorsi

Una barca con nove turiste italiane si è affondata a Palawan, nelle Filippine. Secondo quanto riferito, il capitano non avrebbe chiamato i soccorsi, lasciando le donne in mare per circa un’ora prima del salvataggio. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza e sulle procedure di emergenza in aree turistiche. La vicenda è ancora sotto indagine, mentre le turiste stanno ricevendo assistenza.

Tragedia sfiorata a Palawan, isola delle Filippine. Una barca è affondata e a bordo c'erano nove turiste italiane, che sono rimaste in mare per circa un'ora prima di essere tratte in salvo. Fortunatamente sono tutte illese e rientreranno in Italia nelle prossime ore.Affonda barca nelle Filippine.

Affonda barca nelle Filippine, salve nove turiste italiane - Tragedia sfiorata sull'isola di Palawan, nelle Filippine, dove ieri è affondata una barca con a bordo nove turiste italiane, rimaste in mare per quasi un'ora ma illese. msn.com

Barca affonda con nove turiste italiane, tra loro anche l'avvocata Giovanna Fantini - Una barca che affonda mentre trasporta nove turiste italiane, naufraghe salvate dopo un'ora in mare, ma sistemi di sicurezza inesistenti. milanotoday.it

Affonda una barca nelle Filippine, salve nove turiste italiane #ANSA x.com

Indonesia, imbarcazione affonda nel Parco di Komodo: le ricerche di quattro turisti spagnoli - facebook.com facebook

