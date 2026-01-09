Pagare la spesa e ritrovarsi con il conto svuotato è più facile di quanto si possa pensare, questo può essere possibile con quella che è stata ribattezzata come “Truffa della Carta Bianca”. Ognuno di noi è abituato a fare acquisti, tra questi c’è l’appuntamento con la spesa al supermercato, che in genere tendiamo a fare almeno una volta alla settimana se non abbiamo grande tempo libero a disposizione. Scegliere di pagare con il bancomat rappresenta la soluzione migliore e pratica, così da saldare l’importo previsto anche se lo scontrino dovesse riportare un importo più alto del previsto, anche se può esserci il rischio di andare incontro a un inconveniente non da poco, ovvero ritrovarsi con il conto svuotato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Paghi la spesa e neanche te ne accorgi: in 24 ore ti svuotano il conto con la truffa della "Carta Bianca"

