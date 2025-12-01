La truffa del messaggino | in un attimo ti svuotano il conto Sta succedendo in Italia

Un semplice messaggio sul telefono, una frazione di secondo per decidere: a volte basta davvero poco per trovarsi in un incubo che nessuno vorrebbe vivere. Una storia che si ripete sempre più spesso e che, stavolta, ha lasciato una donna dell’entroterra marchigiano senza respiro e con un vuoto devastante sul conto corrente. Tutto ha avuto inizio con una notifica improvvisa: un presunto pagamento mai autorizzato, quasi quattromila euro, segnalato con tono urgente e credibile. La tensione monta, la paura prende il sopravvento, e in quel momento la donna – come tanti altri – ha compiuto il gesto che avrebbe cambiato tutto: ha chiamato il numero indicato, certa di parlare con il servizio antifrode della propria banca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

