Osimhen rischia di danneggiare la Nigeria con il suo carattere difficile si parla più del litigio con Lookman che dei suoi gol

Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, è al centro di discussioni per un episodio durante la Coppa d’Africa, in cui ha avuto uno scontro con Lookman. Mentre i suoi gol sono apprezzati, cresce l’attenzione sui comportamenti considerati problematici, che potrebbero influenzare la sua immagine e il rapporto con la nazionale nigeriana. La questione solleva preoccupazioni sulla gestione del carattere dell’attaccante e sul suo impatto a lungo termine.

Victor Osimhen al centro di polemiche. Dopo la discussione in campo con Ademola Lookman in Coppa d'Africa contro il Mozambico, si teme che l'attaccante nigeriano del Galatasaray possa essere ricordato più per i suoi comportamenti borderline, che per il suo talento. Il temperamento di Osimhen rischia di essere un problema. Il Guardian scrive: Victor Osimhen è il talismano, la punta di diamante dell'attacco della Nigeria. Ma l'attenzione sul 27enne questa settimana è caduta meno sul suo talento e più sul suo comportamento. Il temperamento di Osimhen, mostrato in un battibecco con il suo compagno di squadra Ademola Lookman, ha conquistato i titoli dei giornali.

