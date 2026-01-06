Osimhen litiga con Lookman che gli risponde | Bro hai già segnato due gol! Video

Durante gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025 tra Nigeria e Mozambico, Osimhen e Lookman sono stati protagonisti di un breve episodio di tensione. L’attaccante nigeriano, che aveva già segnato due gol, si è mostrato infastidito quando Lookman non gli ha passato la palla, scatenando un confronto prima della sostituzione al 70’. La partita si è conclusa con una vittoria convincente per i biancoverdi, 4-0.

Coppa d’Africa 2025, ottavi di finale tra Nigeria e Mozambico (poi finita 4-0 per i biancoverdi). L’ex Napoli Osimhen, autore di due gol, non ha nascosto il suo fastidio quando Lookman non gli ha passato la palla (già si era sul 3-0 ndr), scatenando un breve alterco prima di essere sostituito al 70?. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Dal labiale, il significato dovrebbe essere stato: «È un gioco di squadra, stammi a sentire!» a cui Lookman avrebbe risposto: «Bro, hai segnato due gol, ne hai avuti due». Quando è stato sostituito, Osimhen è andato direttamente negli spogliatoi senza sedersi in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen litiga con Lookman che gli risponde: «Bro, hai già segnato due gol!» (Video) Leggi anche: Lookman quando vede Napoli si esalta, ha già segnato 5 gol agli azzurri (Gazzetta) Leggi anche: Hojlund ha già segnato due gol in più della sua ultima stagione al Manchester United Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Osimhen e Lookman litigano in campo, poi il bomber chiede il cambio: “È un gioco di squadra” - Mozambico hanno litigato pesantemente Victor Osimhen e Ademola Lookman. fanpage.it

Osimhen e Lookman hanno reagito in modo molto diverso alla lite in campo: cosa è successo dopo - A fine partita l’ex attaccante del Napoli si è diretto da solo negli spogliatoi mentre la stella dell’Atalanta ha spiegato: “È ... fanpage.it

Lite in campo tra Osimhen e Lookman durante Nigeria-Mozambico - La Nigeria avanza ai quarti di finale di Coppa d’Africa con un convincente 4- cronachedellacampania.it

Prima hanno litigato in diretta nazionale, poi Osimhen ha chiesto il cambio e si è diretto negli spogliatoi come una furia. Lookman ha avuto un approccio diverso, cosa è accaduto dopo - facebook.com facebook

Coppa d’Africa, Nigeria ai quarti con polemica: Osimhen litiga con Lookman perché non passa la palla x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.