Caos Nigeria Osimhen furioso contro Lookman e ora vuole lasciare la Coppa d’Africa | Ha già consegnato il suo accredito

In Nigeria si registra tensione tra Osimhen e Lookman, con il primo che esprime il proprio disappunto e valuta l’ipotesi di lasciare la Coppa d’Africa. La squadra, comunque, ha già ottenuto la qualificazione ai quarti di finale grazie a quattro vittorie su quattro e 12 gol segnati, con Osimhen e Lookman tra i migliori marcatori della competizione.

Nigeria, tensione alle stelle: Osimhen e Lookman protagonisti di una lite clamorosa in campo. Sfiorata la rissa – FOTO - Nigeria, scintille tra Osimhen e Lookman: momenti surreali in campo e rissa evitata per un soffio contro il Mozambico La Nigeria ha imposto il proprio dominio sul Mozambico fin dai primi minuti, rende ... calcionews24.com

Osimhen, tensione e chiarimento: la Nigeria fa muro Il ritiro della Nigeria, impegnata in Coppa d’Africa 2025 in Marocco, è finito sotto i riflettori per voci di un presunto addio anticipato di Victor Osimhen. Tutto nasce dal confronto acceso in campo con Ademola - facebook.com facebook

