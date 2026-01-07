Caos Nigeria Osimhen furioso contro Lookman e ora vuole lasciare la Coppa d’Africa | Ha già consegnato il suo accredito
In Nigeria si registra tensione tra Osimhen e Lookman, con il primo che esprime il proprio disappunto e valuta l’ipotesi di lasciare la Coppa d’Africa. La squadra, comunque, ha già ottenuto la qualificazione ai quarti di finale grazie a quattro vittorie su quattro e 12 gol segnati, con Osimhen e Lookman tra i migliori marcatori della competizione.
Quattro vittorie su quattro, 12 gol segnati, qualificazione ai quarti di finale ottenuta, coppia gol ( Osimhen e Lookman a quota 3) più prolifica della competizione. La Coppa d’Africa della Nigeria sembra andare come meglio non potrebbe. Sembra, perché in realtà ci sono diverse tensioni nello spogliatoio che stanno facendo discutere e non poco. Il riferimento è al litigio tra Victor Osimhen e Ademola Lookman nel corso della sfida contro il Mozambico vinta per 4-0, con l’ex Napoli che ora minaccia di tornare a casa. Sul risultato di 3-0, infatti, la Nigeria ha avuto un’ottima occasione ma Lookman ha deciso di calciare verso la porta invece di metterla in mezzo per Osimhen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
