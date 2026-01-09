Orfani di Ajeje Brazorf

Gli orfani di Ajeje Brazorf sono un ricordo che trova spazio tra le pieghe della memoria, spesso nascosto tra oggetti dimenticati o ricordi sbiaditi. Se non li incontrerete più tra le pieghe di un portafoglio vecchio, è probabile che continuino a vivere in un angolo remoto della mente, pronti a tornare in un ultimo viaggio attraverso i ricordi e le emozioni che li hanno accompagnati.

Se non li troverete in una tasca di qualche vecchio portafogli, sicuramente vi attenderanno in un angolo della memoria per un ultimo viaggio. Parliamo dei vecchi biglietti cartacei Atm che dal 2026 non sono più validi. Bianchi e rigidi, ai tempi sostituirono i più iconici tagliandini colorati di arancione sbiadito. Spesso pluritimbrati, come quello esibito da Ajeje Brazorf (Aldo Baglio) al controllore (Giovanni Storti) nell'indeterminabile gag in "Tre uomini e una gamba". Altre volte arrotolati a mo' di filtro nel rituale giovanile dello spinello o scarabocchiati con nomi, numeri di telefono e strampalate dediche.

