Cara Santa Lucia… aiuta i bambini orfani di Gaza

Torna, per la quattordicesima edizione consecutiva, “ Cara Santa Lucia. “, il reading-concerto di luce e di doni con raccolta fondi che saranno devoluti interamente ai bambini orfani di Gaza. Ideata e organizzata da Alessandro Bottelli, l’iniziativa ha coinvolto nel corso degli anni illustri scrittori e poeti italiani con loro scritti inediti dedicati alla santa di Siracusa. Tra questi, ricordiamo Andrea Camilleri, Dacia Maraini, Erri De Luca, Tiziano Scarpa, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Vivian Lamarque e tanti altri. L’evento si terrà nella chiesa dell’Adorazione delle Suore Sacramentine di Bergamo, domenica 14 dicembre alle 16, nell’ambito della rassegna “Come un sole che ci scalda nella notte – Sentieri musicali sulle tracce della Speranza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

