Sassi contro il pullman dei tifosi dell' Estra Pistoia indagini per omicidio dopo la morte dell' autista

Notizie.virgilio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora nessun arresto per la sassaiola contro il pullman dei tifosi dell’Estra Pistoia. C'è un morto: Raffaele Marianella. Le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

sassi contro il pullman dei tifosi dell estra pistoia indagini per omicidio dopo la morte dell autista

© Notizie.virgilio.it - Sassi contro il pullman dei tifosi dell'Estra Pistoia, indagini per omicidio dopo la morte dell'autista

Leggi anche questi approfondimenti

sassi contro pullman tifosiSassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore l’autista. Meloni "folle violenza" - Al termine del match, un pullman di tifosi della squadra toscana è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni sulla Ss79, all'alt ... Secondo msn.com

sassi contro pullman tifosiSassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l'autista - Finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. Lo riporta avvenire.it

sassi contro pullman tifosiSassi contro il pullman dei tifosi, parabrezza sfondato da una pietra. Morto sul colpo il secondo autista - La vittima si chiamava Raffaele Marianella, 65 anni: romano, da tempo risiedeva a Firenze ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sassi Contro Pullman Tifosi