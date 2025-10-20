Sassi contro il pullman dei tifosi dell' Estra Pistoia indagini per omicidio dopo la morte dell' autista
Ancora nessun arresto per la sassaiola contro il pullman dei tifosi dell’Estra Pistoia. C'è un morto: Raffaele Marianella. Le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Sono al momento ricercati gli autori dell'assalto subito dai tifosi del Pistoia basket il cui pullman, questa sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, è stato raggiunto da diversi lanci di sassi e mattoni mentre stava lasciando Rieti, dove la squadra di Pistoia aveva gi - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Assaltato il pullman dei tifosi del #Pistoia #basket, muore un autista. Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso. E' accaduto questa sera, lungo la superstrada #Rieti-#Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dopo che alcun - X Vai su X
Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore l’autista. Meloni "folle violenza" - Al termine del match, un pullman di tifosi della squadra toscana è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni sulla Ss79, all'alt ... Secondo msn.com
Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l'autista - Finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. Lo riporta avvenire.it
Sassi contro il pullman dei tifosi, parabrezza sfondato da una pietra. Morto sul colpo il secondo autista - La vittima si chiamava Raffaele Marianella, 65 anni: romano, da tempo risiedeva a Firenze ... Si legge su lanazione.it