Oltre il Mistero alla libreria Ubik di via Cortonese il mistero della morte di Mara Calisti

Alla libreria Ubik di via Cortonese 131 si terrà un nuovo incontro di “Oltre il Mistero” dedicato al caso di Mara Calisti. L’appuntamento è previsto per sabato 10 gennaio alle 17 e approfondirà i dettagli e le vicende legate alla vicenda, offrendo uno sguardo analitico e rispettoso su uno dei casi più discussi. Un’occasione per conoscere meglio questa storia e riflettere sul tema del mistero e della verità.

La Libreria Ubik di via Cortonese 131 ospita un nuovo appuntamento di “Oltre il Mistero”. Il prossimo appuntamento, sabato 10 gennaio, alle 17, sarà incentrato sul delitto di Mara Calisti. L’incontro ruoterà attorno al libro "L'alfabeto del sangue" scritto da Alvaro Fiorucci, pubblicato da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Appuntamento a Perugia con l’enigma dell’omicidio Calisti.

