Muggiò il mistero della morte di Giovanna | casa a soqquadro e serratura manomessa

A Muggiò, un grave episodio ha scosso la comunità: la scoperta di un appartamento con la porta forzata, il corpo di una donna di 76 anni e segni di manomissione sulla serratura. Un'indagine aperta per chiarire le circostanze di questa morte misteriosa, avvolta da elementi inquietanti e un ambiente sconvolto.

Un appartamento a soqquadro, terriccio sparso sul pavimento, la serratura dell’ingresso manomessa e il corpo di una donna di 76 anni riverso a terra con il volto coperto da un asciugamano. È lo scenario inquietante che si sono trovati davanti i carabinieri della compagnia di Desio entrando nell’abitazione di Giovanna Piras, impiegata in pensione, trovata senza vita nel primo pomeriggio dell’8 dicembre a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. Il quadro è complesso e gli elementi emersi nelle prime ore non consentono di escludere alcuna ipotesi. Il fascicolo è nelle mani del sostituto procuratore Rosamaria Iera, mentre si attendono i risultati del medico legale, considerati decisivi per chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Muggiò, il mistero della morte di Giovanna: casa a soqquadro e serratura manomessa

