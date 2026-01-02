Il mistero della morte di Aurora L’ultima traccia dell’uomo in fuga

Nella tarda serata di domenica, due persone camminano lungo via Paruta, tra cui Aurora Livoli, 19 anni, scomparsa dalla provincia di Latina il 4 novembre. La vicenda ha suscitato interesse e interrogativi, mentre le indagini cercano di fare luce sulle circostanze della sua scomparsa e sull’ultimo avvistamento dell’uomo in fuga. Un caso che resta aperto, con dettagli ancora da chiarire.

Tarda serata di domenica scorsa, due sagome avanzano sul marciapiedi di via Paruta. Davanti c'è Aurora Livoli, 19enne scomparsa dalla provincia di Latina il 4 novembre. Subito dietro di lei c'è un uomo alto, magro, con capelli ricci corti: la segue a pochi centimetri di distanza, niente lascia pensare che la stia minacciando o costringendo a fare qualcosa contro la sua volontà. Sono quasi le 23 quando i due varcano il cancello d'ingresso, che rimane aperto anche di notte, del supercondominio ai civici 74-76 della stradina privata in zona Cimiano a Milano. Stando a quanto risulta al nostro giornale, un paio d'ore dopo, attorno all'una, quell'uomo, che dall'identikit ricostruito dai filmati potrebbe anche essere un cittadino straniero, esce da solo, per poi fare rientro in un secondo momento nel complesso residenziale.

