Billy Joel il nuovo documentario sul musicista in esclusiva su Sky Arte
Il documentario Billy Joel è un esteso ritratto del musicista di Long Island, in esclusiva su Sky Arte. Il documentario Billy Joel è un esteso ritratto del musicista di Long Island, vincitore per sei volte dei Grammy e membro della Rock & Roll Hall of Fame. Con un accesso senza precedenti, performance inedite, video e fotografie personali e profonde interviste, il documentario esplora la vita e il lavoro del cantautore la cui musica non solo è sopravvissuta, ma ha anche sorvolato le generazioni. Il documentario in due parti, disponibile in esclusiva su Sky Arte con il primo episodio dal 29 ottobre e con il secondo dal 5 novembre e in streaming solo su NOW, è costruito attorno a una lunga e profonda intervista a Joel, in cui l’artista ripercorre i momenti chiave che hanno definito il suo personaggio, insieme agli eventi e alle muse che hanno ispirato la sua musica per oltre sei decenni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
