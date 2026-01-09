Officina Pasolini | il programma di gennaio 2026

Officina Pasolini presenta il programma di gennaio 2026, una rassegna multidisciplinare che attraversa diverse espressioni artistiche. Dalla musica del combat-folk e della canzone popolare alla sperimentazione multimediale e al teatro di impegno civile, l’evento propone un approfondimento culturale vario e di qualità, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e scoperta attraverso linguaggi diversi e innovativi.

Cosa: Una rassegna multidisciplinare che spazia dal combat-folk alla canzone popolare, fino alla sperimentazione multimediale e al teatro di impegno civile.. Dove e Quando: Teatro Eduardo De Filippo, Roma; dal 10 al 27 gennaio 2026.. Perché: Una programmazione di alto profilo guidata dalla direzione artistica di Tosca, che unisce grandi nomi della scena indipendente e il talento dei giovani professionisti del Laboratorio di Alta Formazione.. L'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini inaugura il nuovo anno confermandosi come uno dei poli culturali più vibranti della Capitale. Situato a pochi passi da Ponte Milvio, il Teatro Eduardo De Filippo si prepara a ospitare un mese di gennaio ricco di appuntamenti che riflettono la natura eclettica e formativa di questo HUB culturale della Regione Lazio.

