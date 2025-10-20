Lavoro nuovo report Arpal | 52 annunci e 86 figure professionali ricercate

BRINDISI — L’Ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia ha rilasciato il 41esimo report settimanale del 2025 sulle offerte di lavoro: sono attivi 52 annunci che ricercano un totale di 86 figure professionali in diversi settori produttivi della provincia. Tutte le offerte sono consultabili e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo la raccolta di domenica, Roberto Dipiazza al frantoio per l’olio nuovo: tradizione, lavoro e orgoglio triestino - facebook.com Vai su Facebook

ARPAL Puglia: 86 opportunità di lavoro nel brindisino e il Camper del Lavoro torna nei comuni - BRINDISI – Prosegue l’impegno di ARPAL Puglia nel portare i servizi per l’impiego sempre più vicino ai cittadini. brindisisera.it scrive

L'Arpal propone oltre 1000 posti di lavoro: dove e cosa cercano le aziende - È quanto emerge da Workup, il report bisettimanale dedicato alle opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, proposti dai centri per l’impiego di Arpal Puglia ... Lo riporta foggiatoday.it

Nel Brindisino 88 nuove opportunitàdi lavoro: il Camper del Lavoro fa tappa nei Comuni della provincia! - Il 39° Report settimanale di ARPAL Puglia, relativo all’Ambito Territoriale di Brindisi, segnala 45 annunci a ... Si legge su brindisisera.it