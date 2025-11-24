Offerte di lavoro nel Brindisino | 66 annunci per 123 figure ricercate

Brindisireport.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il 46° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, visionabile al seguente link https:rb.gyn66xpv, attesta anche questa settimana un panorama variegato per chi è in cerca di occupazione: 66 annunci attivi, per un totale di 123 posti di lavoro nei diversi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

offerte di lavoro nel brindisino 66 annunci per 123 figure ricercate

© Brindisireport.it - Offerte di lavoro nel Brindisino: 66 annunci per 123 figure ricercate

News recenti che potrebbero piacerti

offerte lavoro brindisino 66Tragedia sul lavoro a Ceccano: operaio di 66 anni muore cadendo da un'impalcatura - L'uomo, originario di Veroli, stava svolgendo alcuni lavori in una palazzina del centro storico. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Offerte Lavoro Brindisino 66