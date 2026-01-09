Nuovo allenatore Manchester United l’ipotesi ritorno di Solskjaer prende quote | svelata l’offerta sul tavolo

Il Manchester United sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica della squadra, con l’ipotesi di un ritorno di Ole Gunnar Solskjaer che si fa più concreta. Recentemente, è stata rivelata un’offerta sul tavolo destinata al tecnico norvegese, in un contesto di incertezza e cambiamenti alla guida del club. La dirigenza sembra aver individuato una possibile soluzione per riportare stabilità e continuità alla squadra.

per il tecnico norvegese! Le cifre Il caos regna a Old Trafford, ma la dirigenza ha già tracciato la rotta per uscire dalla tempesta. Dopo il licenziamento lampo di Ruben Amorim, il tecnico portoghese arrivato con grandi aspettative e sollevato dall’incarico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nuovo allenatore Manchester United, l’ipotesi ritorno di Solskjaer prende quote: svelata l’offerta sul tavolo Leggi anche: Calciomercato Roma, c’è l’offerta per Zirkzee: il Manchester United prende tempo Leggi anche: Solskjaer favorito per la panchina del Manchester United: è disposto a lavorare gratis Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore; Il Manchester United ha esonerato l’allenatore Rúben Amorim; Clamoroso allo United: esonerato il tecnico Amorim. Paga l'attacco al club dopo il pari col Leeds; Manchester United senza pace, esonerato Rúben Amorim. Deciso a malincuore che era il momento di cambiare, squadra affidata a Darren Fletcher. Manchester United, il nuovo allenatore è una ‘vecchia conoscenza’? Può tornare lui dopo l’esonero di Amorim. Nome che spiazza tutti! - Una vecchia conoscenza vicino a tornare in panchina Red Devils Mentre il Manchester United cerca di raccogliere i cocci dopo l’eso ... calcionews24.com

Nuovo allenatore United, si pensa a Maresca per il post-Amorim: tutti i dettagli - Amorim in casa Manchester United è già iniziato e il clima a Carrington è di estrema riflessione. news-sports.it

Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore - Oltre a risultati giudicati scadenti dalla dirigenza del Manchester United, dietro l'esonero di Ruben Amorim ci sarebbe però anche altro. msn.com

Il Chelsea rimpiazza Maresca: è ufficiale l'arrivo del nuovo allenatore - facebook.com facebook

ULTIM’ORA CHELSEA Liam Rosenior è il nuovo allenatore Arriva dallo Strasburgo #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Chelsea #Rosenior x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.