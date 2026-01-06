Solskjaer favorito per la panchina del Manchester United | è disposto a lavorare gratis
Ole Gunnar Solskjaer emerge come possibile allenatore del Manchester United, con l’intenzione di lavorare senza compenso. L’ex calciatore norvegese, legato ai Red Devils per oltre un decennio, potrebbe sostituire Amorim alla guida della squadra. La sua familiarità con il club e la disponibilità a collaborare senza retribuzione lo pongono come una soluzione interessante per il futuro della gestione tecnica del club.
Ole Gunnar Solskjaer sembra il candidato principale per la panchina del Manchester United. L'allenatore norvegese, che è stato per undici anni calciatore dei Red Devils, può prendere il posto di Amorim. 🔗 Leggi su Fanpage.it
