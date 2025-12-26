Calciomercato Roma c’è l’offerta per Zirkzee | il Manchester United prende tempo

Ormai ci siamo. Il mercato invernale sta per prendere ufficialmente il via e tenerci compagnia per tutto il mese di gennaio. Per continuare a restare nelle zone alte della classifica, la Roma avrà bisogno di nuovi innesti che possano soprattutto dare una svolta a livello offensivo. Da diverse settimane l'obiettino numero uno è Joshua Zirkzee, che potrebbe tornare in Serie A dove tanto aveva fatto bene ai tempi del Bologna, prima di approdare in Premier League. La Roma vorrebbe chiudere il prima possibile per l'attaccate olandese, ma per arrivare alla fumata bianca tutto dipenderà dal Manchester United, che deve dare il via libera.

