Nuovi locali fatiscenti per gli alunni della Primaria L' assessore si deve dimettere

Da casertanews.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, gli alunni della scuola Primaria di Porta Roma hanno occupato temporaneamente i locali dell’istituto “Fieramosca-Martucci” in via Porta Fluviale, a causa delle condizioni fatiscenti delle aule. La situazione ha generato tensione tra studenti e genitori, chiedendo interventi immediati. La vicenda solleva anche questioni sulla gestione dell’edilizia scolastica e sulla responsabilità degli amministratori locali.

E' stata una mattinata di agitazioni quella di oggi quando i piccoli allievi della scuola Primaria di Porta Roma hanno preso possesso, seppur temporaneo, degli ambienti dell’istituto “Fieramosca-Martucci” in via Porta Fluviale che, per un po' di tempo, ha anche ospitato gli studenti dell’Isis. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

