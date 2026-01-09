Nuovi locali fatiscenti per gli alunni della Primaria L' assessore si deve dimettere

Questa mattina, gli alunni della scuola Primaria di Porta Roma hanno occupato temporaneamente i locali dell’istituto “Fieramosca-Martucci” in via Porta Fluviale, a causa delle condizioni fatiscenti delle aule. La situazione ha generato tensione tra studenti e genitori, chiedendo interventi immediati. La vicenda solleva anche questioni sulla gestione dell’edilizia scolastica e sulla responsabilità degli amministratori locali.

