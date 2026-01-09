Nuovi locali fatiscenti per gli alunni della Primaria L' assessore si deve dimettere
Questa mattina, gli alunni della scuola Primaria di Porta Roma hanno occupato temporaneamente i locali dell’istituto “Fieramosca-Martucci” in via Porta Fluviale, a causa delle condizioni fatiscenti delle aule. La situazione ha generato tensione tra studenti e genitori, chiedendo interventi immediati. La vicenda solleva anche questioni sulla gestione dell’edilizia scolastica e sulla responsabilità degli amministratori locali.
E' stata una mattinata di agitazioni quella di oggi quando i piccoli allievi della scuola Primaria di Porta Roma hanno preso possesso, seppur temporaneo, degli ambienti dell’istituto “Fieramosca-Martucci” in via Porta Fluviale che, per un po' di tempo, ha anche ospitato gli studenti dell’Isis. 🔗 Leggi su Casertanews.it
