Locali della scuole Fieramosca-Martucci ospitano gli alunni della primaria

Questa mattina, gli studenti della scuola primaria di Porta Roma hanno temporaneamente occupato gli spazi degli edifici Fieramosca-Martucci, situati in via Porta Fluviale. Questi locali, che in passato hanno ospitato anche studenti dell’ISIS Federico II, sono stati temporaneamente adattati alle esigenze didattiche dei piccoli alunni, in un momento di transizione e di mobilitazione scolastica.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata una mattinata di agitazioni quella di stamattina quando i piccoli allievi della scuola primaria di Porta Roma hanno preso possesso, seppur temporaneo, degli ambienti dell' istituto "Fieramosca Martucci" in via Porta Fluviale, che per un tempo ha anche ospitato gli studenti dell'ISIS Federico II. Una situazione difficile documentata anche da fotografie con i genitori sul piede di guerra. La minoranza consiliare composta dai consiglieri comunali Antropoli, Brogna, Di Rauso, Ragozzino e Vinciguerra ha fatto sentire il suo disappunto, chiedendo a gran voce le dimissioni dell'assessore Marisa Giacobone, preposta alla pubblica istruzione.

