Nuovi autovelox a Roma una lista in rete allarma i romani Patanè | Un fake Ecco dove sono davvero

Recentemente è circolata online una lista che segnala presunti nuovi autovelox a Roma, generando preoccupazione tra i cittadini. Tuttavia, Patanè ha confermato che si tratta di un'informazione falsa. Ecco quindi una panoramica aggiornata e affidabile sui veri autovelox presenti nella città, per aiutare gli automobilisti a rispettare le norme e circolare in sicurezza.

Una lista fake di nuovi autovelox attivati a Roma ha messo in allarme gli automobilisti della Capitale. Il messaggio riporta un lungo elenco di strade e gira da alcuni giorni nelle chat Whatsapp e su Facebook, generando panico.Tanto che è dovuto intervenire l’assessore capitolino alla Mobilità. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Autovelox “attivi da oggi” a Roma: la maxi-lista è una fake news Leggi anche: Sicurezza stradale, Patanè annuncia nuovi autovelox: “Troppi incidenti, servono controlli” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nuovi autovelox a Roma, un messaggio su WhatsApp manda in tilt gli automobilisti: cosa c’è di vero; Roma tra nuovi limiti e controlli elettronici: autovelox, tutor e Zona 30 cambiano la viabilità della Capitale; Mappa Autovelox e tutor 2025: dove sono?; Nuovi Autovelox Roma: cosa c'è di vero e cosa bisogna sapere. Autovelox a Roma: falsa la lista che circola sul web - "Si tratta evidentemente di una colossale bufala”, dichiara Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità del Comune di Roma ... dire.it

