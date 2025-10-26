A Roma arrivano nuovi autovelox sulle principali arterie cittadine. L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha annunciato l’installazione imminente di dispositivi di controllo della velocità su via Cristoforo Colombo e corso Francia, due strade tristemente note per l’alto numero di incidenti e pericolosità del traffico. La misura si inserisce in un più ampio piano di sicurezza stradale che prevede l’aumento dei controlli, l’ammodernamento della segnaletica e la revisione dei limiti di velocità nei tratti urbani più critici. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente gli incidenti e favorire una guida più responsabile, soprattutto nei fine settimana, quando la velocità e la distrazione alla guida diventano cause frequenti di sinistri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sicurezza stradale, Patanè annuncia nuovi autovelox: “Troppi incidenti, servono controlli”