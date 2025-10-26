Sicurezza stradale Patanè annuncia nuovi autovelox | Troppi incidenti servono controlli
A Roma arrivano nuovi autovelox sulle principali arterie cittadine. L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha annunciato l’installazione imminente di dispositivi di controllo della velocità su via Cristoforo Colombo e corso Francia, due strade tristemente note per l’alto numero di incidenti e pericolosità del traffico. La misura si inserisce in un più ampio piano di sicurezza stradale che prevede l’aumento dei controlli, l’ammodernamento della segnaletica e la revisione dei limiti di velocità nei tratti urbani più critici. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente gli incidenti e favorire una guida più responsabile, soprattutto nei fine settimana, quando la velocità e la distrazione alla guida diventano cause frequenti di sinistri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La campagna Stop Cellular ha portato il messaggio della sicurezza stradale su strada e negli eventi più rilevanti dell’anno, con Kia EV3 protagonista. La vettura, con la livrea ideata dagli studenti IULM, è diventata veicolo di un messaggio chiaro: guidare con a - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza stradale, solo 1 italiano su 3 mette la cintura dietro - Sicurezza - http://Ansa.it - X Vai su X
Sicurezza stradale: conclusa la settimana di “Safety Days” - European Roads Policing Network che si è inserita nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilità” ... Lo riporta poliziadistato.it
Sicurezza stradale, potenziati i controlli a Genova. “Basta soste selvagge, presidi fissi dei vigili” - Genova – L’ultimo incidente stradale mortale, successo venerdì scorso in via Reti a Sampierdarena e costato la vita all’ottantaduenne Gaetano Scimone, è stato causato da un pedone di 69 anni che ha ... Come scrive ilsecoloxix.it
Sicurezza stradale, oltre 8mila multe, ritirate 1.135 patenti - Oltre 8mila multe, di cui 6mila per il superamento dei limiti di velocità e più mille patenti ritirate. Secondo ansa.it