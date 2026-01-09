Autovelox attivi da oggi a Roma | la maxi-lista è una fake news

Da oggi a Roma non sono attivi nuovi autovelox, contrariamente a quanto riportato nelle recenti chat WhatsApp. La lista circolata online è una fake news e non corrisponde alla realtà. È importante affidarsi a fonti ufficiali per informazioni sulla viabilità e le eventuali modifiche ai dispositivi di controllo della velocità.

Roma, 9 gennaio 2026 – Nelle ultime ore sta circolando nelle chat WhatsApp una maxi-lista di presunti autovelox “attivi da oggi” a Roma. Dall’Aurelia alla Colombo, passando per via Nomentana e via Tuscolana – e molte altre arterie – una raffica di telecamere sarebbe stata attivata nottetempo dal Campidoglio, senza alcuna comunicazione ufficiale. Un’operazione presentata come passata sottobanco per “fare cassa”, capace di gettare nel panico migliaia di automobilisti. Tuttavia, la lista è completamente falsa. Una vera e propria “colossale bufala”, come chiarito da Roma Capitale. A smentire il listone, peraltro già poco credibile, è stato infatti lo stesso Comune di Roma che, in una nota dell’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, ha precisato: “ Gli unici dispositivi attivi tra quelli presenti nella ‘lista fake’ sono i velox installati su via Isacco Newton che, così come quelli sulla Tangenziale Est in entrambe le direzioni (non presenti nella lista), hanno iniziato a sanzionare dallo scorso 15 dicembre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Autovelox a Roma, da domani attivi quelli sulla tangenziale est e viale Isacco Newton Leggi anche: Roma, attivi i nuovi autovelox su Tangenziale Est e via Isacco Newton Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nuovi autovelox a Roma, un messaggio su WhatsApp manda in tilt gli automobilisti: cosa c’è di vero; 124 morti nelle strade nel 2025: ecco come il comune vuole dimezzarli; Roma tra nuovi limiti e controlli elettronici: autovelox, tutor e Zona 30 cambiano la viabilità della Capitale; Anche a Roma arriva la Zona 30: limite di 30 km/h in tutta la ZTL, autovelox di controllo. Autovelox a Roma: falsa la lista che circola sul web - "Si tratta evidentemente di una colossale bufala”, dichiara Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità del Comune di Roma ... dire.it

Nuovi autovelox a Roma, il Comune smentisce l'elenco che circola sul web: «Attenzione, è un fake». Ecco quali funzionano - Sul web e via whatsapp da giorni rimbalza una lista di autovelox che sarebbero stati piazzati sulle strade della Capitale. msn.com

Roma, da domani attivi decine di autovelox: ecco dove sono A Roma dal 9 gennaio entrano in funzione nuovi controlli della velocità in diverse zone della città. Nel complesso, i controlli interessano GRA, centro e diversi quadranti della Capitale. In molti c - facebook.com facebook

#Tgm ore 9 - Attivi in città quattro nuovi autovelox, sulla Tangenziale est e su viale Isacco Newton x.com

