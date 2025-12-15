roma attivi i nuovi autovelox su tangenziale est e via isacco newton

Da lunedì 15 dicembre sono operativi i nuovi autovelox fissi situati sulla Tangenziale Est e in via Isacco Newton a Roma. Questa misura mira a migliorare la sicurezza stradale attraverso un monitoraggio più efficace della velocità dei veicoli, contribuendo a ridurre incidenti e comportamenti rischiosi sulle principali arterie della città.

Entrano ufficialmente in funzione da lunedì 15 dicembre i nuovi autovelox fissi per il controllo della velocità installati sulla Tangenziale Est e su via Isacco Newton. A comunicarlo è stato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, annunciando l’avvio delle sanzioni al termine del periodo di prova e di pre-esercizio. I dispositivi attivati sono quattro in totale. Due sono stati posizionati lungo l’asse viario della Tangenziale Est – uno in direzione San Giovanni e l’altro in direzione Stadio Olimpico – mentre gli altri due sono stati installati su viale Isacco Newton, in entrambe le direzioni di marcia. Romadailynews.it

