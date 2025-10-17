Avanzano i lavori per la nuova rete idrica | verifiche in via Manzoni e al Viale
Avanzano i lavori per la nuova rete idrica di Agrigento. Durante la riunione tecnica della scorsa settimana, alla presenza del direttore generale di Aica, Francesco Fiorino, del Rup Gaspare Triassi, della direzione lavori e dei rappresentanti dell’Ati, è stato verificato lo stato di avanzamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi su Tgr Abruzzo Raddoppio Roma-Pescara, avanzano i lavori Sopralluogo di RFI sui cantieri, dall’Interporto d’Abruzzo a Scafa. Termine previsto dei primi due lotti entro il 2027 - facebook.com Vai su Facebook
Vallefoglia: avanzano i lavori sulla frana di via Da Vinci, prossima la riapertura della strada sul Monte di Montecchio. In arrivo il progetto esecutivo per via Montali https://ift.tt/5CfQeVy - X Vai su X
Progetto ’San Lorenzo si rigenera’. Avanzano i lavori nella zona sud: "Stop solo per la festa dei defunti" - È già stata sistemata la nuova rete fognaria e sostituita la pavimentazione con nuovi autobloccanti . Secondo msn.com
Raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, avanzano i lavori: - IL PROGETTO – Il potenziamento della linea Roma- Riporta abruzzolive.it
Open Fiber: conclusi i lavori per la nuova rete pubblica in fibra ottica a Ramacca, in Sicilia - Gola (Open Fiber): "Occorre sfruttare appieno la tecnologia a banda ultra larga per ridurre il divario digitale e offrire pari opportunità di accesso ... Si legge su affaritaliani.it