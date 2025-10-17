Avanzano i lavori per la nuova rete idrica | verifiche in via Manzoni e al Viale

Agrigentonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avanzano i lavori per la nuova rete idrica di Agrigento. Durante la riunione tecnica della scorsa settimana, alla presenza del direttore generale di Aica, Francesco Fiorino, del Rup Gaspare Triassi, della direzione lavori e dei rappresentanti dell’Ati, è stato verificato lo stato di avanzamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

