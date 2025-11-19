Cantieri per la nuova rete idrica l' Aica accetta le dimissioni del direttore dei lavori

Agrigentonotizie.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aica ha accolto le dimissioni di Pietro Agnello, direttore dei lavori per la realizzazione della nuova rete idrica di Agrigento, e di nominare un nuovo tecnico. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia che evidenzia anche lo scontro con il Rup Gaspare Calogero Triassi. Agnello ha denunciato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

