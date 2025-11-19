Cantieri per la nuova rete idrica l' Aica accetta le dimissioni del direttore dei lavori
L'Aica ha accolto le dimissioni di Pietro Agnello, direttore dei lavori per la realizzazione della nuova rete idrica di Agrigento, e di nominare un nuovo tecnico. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia che evidenzia anche lo scontro con il Rup Gaspare Calogero Triassi. Agnello ha denunciato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Roma, weekend 15–16 novembre: chiusure, cantieri e nuova viabilità - Il fine settimana del 15–16 no... - #chiusurestrade #eur #PiazzaVenezia #roma #viabilità di Redazione Agrpress Agrpress - facebook.com Vai su Facebook
Rete idrica, nuova “tegola”: si dimette (di nuovo) il direttore dei lavori - Sul tanto discusso cantiere della nuova rete idrica di Agrigento cade una nuova, rumorosissima, tegola. grandangoloagrigento.it scrive
Nuova rete idrica agrigentina, arriva il finanziamento da 37 milioni: ma 10 sono stati già spesi - Dalla Regione arriva il decreto definitivo che sostiene l'importante intervento economico, ma gli interventi sono già in corso da alcuni mesi: con quali soldi? Scrive grandangoloagrigento.it
Appalto per la rete idrica, arriva il decreto di finanziamento da 38 milioni a cantiere aperto - I lavori per la ristrutturazione e l’automazione delle condutture cittadine sono già iniziati con un anticipo ad hoc di 10 milioni di euro ... Come scrive agrigentonotizie.it