Notte di Capodanno da incubo anche all' Uditore | cinque case colpite da proiettili vaganti

Durante la notte di Capodanno, all'Uditore si sono verificati episodi di violenza con cinque abitazioni colpite da proiettili vaganti. Nonostante i divieti e le ordinanze di sicurezza, alcuni disturbatori hanno continuato a festeggiare con petardi, tric trac e esplosivi, creando un clima di insicurezza nella zona. La situazione evidenzia la necessità di interventi più efficaci per garantire la sicurezza pubblica durante le festività.

Da giorni, anche all’Uditore, qualcuno si preparava ad accogliere il 2026 con petardi, tric trac e “bombe a mano”, come un po’ ovunque in città nonostante le ordinanze di divieto. Ma la notte di Capodanno si è superato ogni limite e i giochi d’artificio hanno lasciato il posto alle armi vere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Botti di Capodanno: nel Napoletano 57 feriti | In ospedale anche per proiettili vaganti Leggi anche: Pomigliano d'Arco, bambino e uomo feriti da proiettili vaganti: colpi partiti da un negozio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Notte di Capodanno da incubo anche all'Uditore: cinque case colpite da proiettili vaganti. Incubo a Capodanno in Svizzera: 47 morti in un incendio in discoteca. Tra le vittime anche italiani, 6 i nostri dispersi - Montana: incendio nel locale “Le Constellation” durante la notte di Capodanno provoca almeno 47 morti e oltre 100 feriti. corrieretneo.it

Napoli, notte di Capodanno da incubo al PS, 21 traumi gravi solo al Pellegrini - Al Pellegrini si sono registrati 21 traumi alla mano di cui 11 ricoverati con lesioni importanti, tutti giovanissimi ... fanpage.it

Capodanno da incubo a Crans Montana: incendio in bar di lusso fa decine di vittime - Un incendio scoppiato all'interno del bar 'Le Constellation' ha provocato decine di vittime, anche straniere, ... msn.com

La verità sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana è rimasta impressa in decine di video, girati anche da sopravvissuti, morti e feriti. Messi in sequenza, cominciano a formare il film della notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il montaggio investigativ x.com

Capodanno al Poggio del Sole Una notte che profumava di brindisi, musica giusta e sorrisi veri. Abbiamo salutato l’anno vecchio e dato il benvenuto al nuovo così: insieme, con energia e quella magia che succede solo quando il posto è quello giusto e le - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.