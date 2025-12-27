Pomigliano d' Arco bambino e uomo feriti da proiettili vaganti | colpi partiti da un negozio
Un bambino e un uomo feriti a colpi di pistola a Pomigliano d'Arco la vigilia di Natale: la polizia di Stato in una nota spiega che dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli, bimbo ferito da proiettile a Pomigliano D'Arco: si indaga - Medicato in ospedale, è stato subito dopo dimesso e guarirà in sette giorni. tg24.sky.it
Bambino ferito da un proiettile a Pomigliano D’Arco: le sue condizioni, le indagini sono in corso - Il bambino, ferito di striscio al braccio da un proiettile durante la Vigilia di Natale, è stato medicato in ospedale; la polizia indaga per ricostruire l’accaduto. notizie.it
Pomigliano, proiettile vagante ferisce un bambino: «Tragedia sfiorata» - Gli ingredienti del giallo ci sono tutti per quello che è successo nel tardo pomeriggio ... ilmattino.it
