Pomigliano d' Arco bambino e uomo feriti da proiettili vaganti | colpi partiti da un negozio

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino e un uomo feriti a colpi di pistola a Pomigliano d'Arco la vigilia di Natale: la polizia di Stato in una nota spiega che dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

pomigliano d arco bambino e uomo feriti da proiettili vaganti colpi partiti da un negozio

© Ilmattino.it - Pomigliano d'Arco, bambino e uomo feriti da proiettili vaganti: colpi partiti da un negozio

Leggi anche: Pomigliano d'Arco, bambino e uomo feriti da colpi di pistola mentre passeggiano alla Vigilia di Natale

Leggi anche: Pomigliano, bimbo di 7 anni e 47enne feriti da proiettili vaganti: caccia al responsabile

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli, bimbo ferito da proiettile a Pomigliano D'Arco: si indaga; Pomigliano d'Arco, sono due i feriti da proiettili vaganti la sera della Vigilia: dopo il bambino di 7 anni anche un 47enne; Pomigliano d'Arco, bambino e uomo feriti da colpi di pistola mentre passeggiano alla Vigilia di Natale; Bimbo di 7 anni colpito al braccio da un proiettile in piazza alla vigilia di Natale: portato in ospedale.

pomigliano d arco bambinoNapoli, bimbo ferito da proiettile a Pomigliano D'Arco: si indaga - Medicato in ospedale, è stato subito dopo dimesso e guarirà in sette giorni. tg24.sky.it

pomigliano d arco bambinoBambino ferito da un proiettile a Pomigliano D’Arco: le sue condizioni, le indagini sono in corso - Il bambino, ferito di striscio al braccio da un proiettile durante la Vigilia di Natale, è stato medicato in ospedale; la polizia indaga per ricostruire l’accaduto. notizie.it

pomigliano d arco bambinoPomigliano, proiettile vagante ferisce un bambino: «Tragedia sfiorata» - Gli ingredienti del giallo ci sono tutti per quello che è successo nel tardo pomeriggio ... ilmattino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.