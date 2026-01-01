Botti di Capodanno | nel Napoletano 57 feriti | In ospedale anche per proiettili vaganti

Durante i festeggiamenti di Capodanno, sono stati segnalati diversi incidenti legati all'uso di petardi e fuochi d'artificio nel Napoletano, con 57 feriti. A Giugliano, una lite è degenerata in sparatoria, portando un uomo in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. Questi eventi evidenziano la necessità di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni.

A Giugliano una lite è degenerata a colpi di pistola: un uomo è stato portato in ospedale non in pericolo di vita. Colpita in casa da una pistola anche una donna di Palermo.

