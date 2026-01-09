Non risponde a tutto ma governa il racconto Carone delinea i tratti identitari della leadership di Meloni

La conferenza stampa di inizio anno rappresenta per Giorgia Meloni un momento di sintesi e di orientamento, più che un semplice adempimento istituzionale. Attraverso questa occasione, la leader di Fratelli d’Italia delinea i tratti fondamentali della propria leadership, offrendo uno sguardo sulla direzione politica e sui valori che guidano il suo operato. È un momento in cui si governa il racconto, mantenendo sobrietà e chiarezza nel comunicare gli obiettivi del nuovo anno.

La conferenza stampa di inizio anno non è, per Giorgia Meloni, un semplice adempimento istituzionale. È un rito politico che da quasi mezzo secolo accompagna i governi italiani e che ogni presidente del Consiglio interpreta secondo il proprio stile e il proprio progetto di potere. Da Andreotti a Berlusconi, da Prodi a Draghi, fino a Meloni: non cambia solo il formato, cambia la concezione stessa della leadership. Meloni si inserisce in questa tradizione con una lettura molto personale del ruolo: la conferenza non è il luogo della rendicontazione, ma quello della costruzione del racconto. L'evento di oggi lo conferma.

