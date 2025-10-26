CHIETI – “Il segreto della stabilità del governo Meloni è prima di tutto la capacità e la forza di leadership della nostra premier che ha riportato l’Italia al centro dello scenario internazionale, è riuscita a confermare un governo stabile, coeso nella sua maggioranza che ha migliorato tutti i dati sociali economici del nostro paese”. Lo ha detto a Chieti la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, a margine della manifestazione di coalizione promossa dal centrodestra in occasione dei tre anni dall’insediamento del governo Meloni. “In questi tre anni – ha spiegato Roccella – abbiamo messo la famiglia al centro, sostenuto la famiglia, la genitorialità, la conciliazione tra vita privata e lavoro, abbiamo favorito il lavoro delle donne raggiungendo dei record sia sul piano della percentuale che dei numeri assoluti di lavoro femminile, ma anche il lavoro in generale ha un ottimo livello oggi rispetto a quello che era un tempo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Roccella: “Il segreto della stabilità del Governo è la leadership di Giorgia Meloni”