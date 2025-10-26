Roccella | Il segreto della stabilità del Governo è la leadership di Giorgia Meloni
CHIETI – “Il segreto della stabilità del governo Meloni è prima di tutto la capacità e la forza di leadership della nostra premier che ha riportato l’Italia al centro dello scenario internazionale, è riuscita a confermare un governo stabile, coeso nella sua maggioranza che ha migliorato tutti i dati sociali economici del nostro paese”. Lo ha detto a Chieti la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, a margine della manifestazione di coalizione promossa dal centrodestra in occasione dei tre anni dall’insediamento del governo Meloni. “In questi tre anni – ha spiegato Roccella – abbiamo messo la famiglia al centro, sostenuto la famiglia, la genitorialità, la conciliazione tra vita privata e lavoro, abbiamo favorito il lavoro delle donne raggiungendo dei record sia sul piano della percentuale che dei numeri assoluti di lavoro femminile, ma anche il lavoro in generale ha un ottimo livello oggi rispetto a quello che era un tempo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il regista racconta al Corriere il rapporto con il padre: "Con le mogli non dormiva, in segreto ha aiutato tanti. Quando ho cominciato a lavorare nel cinema, con lui facevo lo snob, non volevo che parlasse di me" - facebook.com Vai su Facebook
Roccella: «Per la Famiglia il governo fa squadra. Ora lavoriamo sull'Isee» - Lo ha fatto con i criteri di indirizzo politico, con importanti investimenti, e con un potente messaggio culturale che ... Scrive avvenire.it
Mantovano: 'Nessun segreto di Stato da questo governo' - "Il nostro governo si muove sulla strada della limitazione degli strumenti eccezionali a disposizione dell'intelligence in casi in cui ciò risulta veramente indispensabile. Secondo ansa.it