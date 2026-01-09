Non mi ha lasciato… Crans-Montana le parole di Eleonora dall’ospedale | emozione infinita

Eleonora, dall’ospedale Niguarda di Milano, con parole piene di emozione, ricorda la lotta quotidiana in terapia intensiva. In questo momento difficile, il suo pensiero va anche a chi non è riuscito a superare la prova. Un messaggio di speranza e di resilienza, che testimonia la forza di chi affronta con coraggio la sfida della salute.

«Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno, ma un pensiero va agli angeli che non ce l’hanno fatta. Non smettete mai di onorare la vita». Con queste parole Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria romagnola, è tornata a parlare sui social dopo la tragedia di Crans-Montana. Eleonora è una delle giovani rimaste ferite nel rogo al Le Constellation e oggi lotta per riprendersi nel grande ospedale milanese. Le ustioni sul corpo sono visibili, ma non meno profondo è lo shock psicologico che accompagna chi è sopravvissuto e chi, fuori dall’ospedale, aspetta con angoscia notizie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

