Lo farò per te Emanuele morto a Crans-Montana | le parole del fratellino emozione infinita
Il fratellino di Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf, ha rivolto parole piene di affetto e tristezza al fratello scomparso a Crans-Montana. Con un messaggio semplice ma carico di emozione, ha ricordato Emanuele, morto a 16 anni durante la strage di Capodanno, sottolineando il legame profondo che unisce i due. Un ricordo che testimonia l’affetto e la perdita improvvisa di una giovane vita.
«Ciao Ema, per me eri tutto, eri il mio esempio e il mio migliore amico». Con queste parole, cariche di dolore e tenerezza, il fratellino di Emanuele Galeppini ha salutato il 16enne genovese, giovane promessa del golf, ucciso nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Il bambino è intervenuto durante il funerale celebrato nella parrocchia di Sant’Antonio di Boccadasse, a Genova, davanti a una chiesa gremita. «Mi mancano le risate, il golf insieme e anche quando mi prendevi in giro», ha detto, promettendo di continuare a giocare «anche per te». Alla cerimonia hanno preso la parola anche la zia e la nonna di Emanuele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
