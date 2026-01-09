Un uomo fermato dai carabinieri a Sezze, che non ha mai conseguito la patente, si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici durante un controllo. Le forze dell’ordine proseguono con le verifiche sul territorio per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica. Restate aggiornati con DayItalianNews per le altre notizie sulla zona.

Continuano i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine di Sezze per garantire la massima sicurezza ai cittadini. Ieri Carabinieri della locale Stazione hanno infatti denunciato in stato di libertà un uomo di 26 anni del posto. Le contestazioni riguardano la guida senza patente (mai conseguita) e il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il posto di controllo e la perquisizione: sequestrata una modica quantità di cocaina. L'uomo è stato fermato durante un posto di controllo mentre era alla guida di un'autovettura di sua proprietà.

Non ha mai preso la patente; fermato alla guida di un'auto dai carabinieri a Sezze, si rifiuta anche di sottoporsi agli esami tossicologici

